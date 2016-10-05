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Kazada yolun kapanmasına sinirlenen sürücü havaya ateş etti

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Atatürk caddesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yolun kapanmasına sinirlenen başka bir sürücünün, silahını çıkararak, bir el ateş ettiği iddia edildi.

Kazada yolun kapanmasına sinirlenen sürücü havaya ateş etti

05 Ekim 2016 07:44

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Atatürk caddesinde gece saat 23.30 sıralarında farklı şeritlerden gelen 34 VS 3118 plakalı otomobil ile 20 NF 741 plakalı otomobil sürücüleri iddiaya göre dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kapanan kazalı yoldan geçmek isteyen başka bir sürücünün aracından indiği ve karşı şeritten gelen otomobil sürücüsünün yolunu kapatmasına sinirlenerek, kuru sıkı silahıyla havaya bir el ateş ettiği ileri sürüldü.

Plakası alınamayan otomobil sürücüsü silahla bir el havaya ateş ettikten sonra aracıyla olay yerinden kayıplara karıştı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesini polis ekipleri hem kaza ile ilgili hem de kuru sıkı silah sıkma olayı ile ilgili soruşturma başlattı.
Trafiğe kapanan yol, ekipler tarafından tekrar trafiğe açıldı. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, pamukkale


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