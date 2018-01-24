Kazadan saniyelerle kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Yurt Mahallesi civarında ilerleyen bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce sağ tarafta park halindeki araçlara çarptı ardından da kaldırıma çıkarak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, hafif ticari aracın çarptığı ve hareket ettirdiği aracın daha sonra ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadın önce soğukkanlı dururken daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya