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Kazadan sonra can pazarı

Adana'da kafa kafaya çarpışan otomobil ile hafif ticari araçta sıkışan 5 yaralı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazadan sonra can pazarı

11 Ocak 2018 15:44

Kaza, Kozan Yolu'ndaki Hakkıbeyli Han deresi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Kaçar yönetimindeki 33 N 1509 plakalı otomobil ile Nabi Alakabak'un kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü Mustafa Kaçar, yolcular Zeynep Kaçar, Recep Zorlu ve Hülya Zorlu ile hafif ticari aracın sürücüsü Nabi Alakabak araçlarda sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri büyük uğraş vererek yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Etiketler: adana, can pazarı, kaza

 

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