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Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Astana görüşmelerine hazır olduklarını ifade ederek, “Planlanan toplantının gerçekleştirilme tarihinin 23 Ocak olarak görülmesini öneriyorum” dedi.

Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız

17 Ocak 2017 11:06

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, başkent Astana’da yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerine hazır olduklarını dile getirdi. Kazak Bakan, “Kazakistan olarak tam anlamıyla hazırız. Şu an için planlanan toplantının gerçekleştirilme tarihinin 23 Ocak olarak görülmesini öneriyorum” dedi.

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan’ın başkenti Astana’da sürmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de kararı memnuniyetle karşılayarak, “Organize etmeye hazırız” ifadesini kullanmıştı.


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