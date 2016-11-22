Ödül töreni (NGTA) töreni, perşembe akşamı Moskova'da yapıldı. Derginin Baş Editörü Olga Yakovina, uluslararası NGTA'nın turizm sektörünün Oscarları olduğunu vurguladı. Yakovina, ''Kazakistan, büyük bir potansiyele sahip, umut verici bir destinasyon. Giderek daha fazla ilgi çekiyor. Biz de, turizm ve seyahat alanlarında önde gelen uluslararası ve Rusça bir dergi olarak bunu gözardı edemedik" dedi.

Ödüller, turizm alanında dünyanın dört bir yanındaki en iyi destinasyonları, şirketleri, gemi seyahatlerini ve havaalanlarını seçmeye odaklanan, yıllık olarak düzenlenen uluslararası etkinlik. Derginin online (Rusya) okurları en iyileri seçmek için 8 Eylül ile 6 Kasım tarihleri arasında 23 kategoride oy verdi.

