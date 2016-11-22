Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kazakistan'ın başkenti Astana, National Geographic Traveler Ödülü'nü aldı

Kazakistan'ın başkenti Astana, National Geographic Traveler Ödülü'nü aldı

National Geographic Traveler dergisinin (Rusya) yayın ekibi, dinamik gelişimi ve yüksek turizm potansiyeli nedeniyle 'Geleceğin Kenti' özel ödülünü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya sundu.


22 Kasım 2016 10:21

Ödül töreni (NGTA) töreni, perşembe akşamı Moskova'da yapıldı. Derginin Baş Editörü Olga Yakovina, uluslararası NGTA'nın turizm sektörünün Oscarları olduğunu vurguladı. Yakovina, ''Kazakistan, büyük bir potansiyele sahip, umut verici bir destinasyon. Giderek daha fazla ilgi çekiyor. Biz de, turizm ve seyahat alanlarında önde gelen uluslararası ve Rusça bir dergi olarak bunu gözardı edemedik" dedi.
Ödüller, turizm alanında dünyanın dört bir yanındaki en iyi destinasyonları, şirketleri, gemi seyahatlerini ve havaalanlarını seçmeye odaklanan, yıllık olarak düzenlenen uluslararası etkinlik. Derginin online (Rusya) okurları en iyileri seçmek için 8 Eylül ile 6 Kasım tarihleri arasında 23 kategoride oy verdi.
 

Etiketler: astana, kazakistan, National Geographic Traveler Ödülü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!