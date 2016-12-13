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Kazandığı altın madalyayı şehitlere adadı Yazdir

Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün şampiyon güreşçisi Emre Can Demirel, Aksaray ilinde düzenlenen Yıldızlar Ligi terfi müsabakalarında kazandığı altın madalyayı İstanbul Vodafone Arena önünde düzenlenen hain bombalı saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize ve vatandaşlarımıza adadığını açıkladı.


13 Aralık 2016 15:18

Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Aksaray ilinde düzenlenen Yıldızlar Ligi terfi müsabakalarında iyi bir performans sergileyerek 29 kulüp arasında 13. sıraya yerleşti. Çankırı’nın şampiyon güreşçisi Emre Can Demirel’in altın madalya aldığı müsabakalarda belediye adına yarışan diğer güreşçiler de gösterdikleri etkili mücadeleler ile kulüp puanını 23’e çıkarttı. Güreş Eğitim Merkezi ve daha elit kulüpleri geride bırakarak sıralamada iyi bir noktaya yerleşti. 

Şampiyon Güreşçi Emre Can Demirel, müsabakaların sonunda kazandığı altın madalyayı, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak İstanbul’daki iki bombalı saldırıda yaşamını kaybeden şehitlere adadığını söyledi. Demirel’in örnek tavrı, Belediye Başkanı İrfan Dinç başta olmak üzere Belediye Gençlik Spor yöneticilerini ve güreşçi arkadaşlarını da duygulandırdı.

"Yüksek performansı göz doldurdu"

Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün mücadeleci güreşçileri, birçok kulüp yöneticisinin ve antrenörlerinin dikkatini çekmeyi de başardı. Madalya törenlerinin ardından diğer kulüp yöneticilerinin 54 kg.’da güreşen Emre Can Demirel ile 63 kg.’da güreşen Kadir Güleşen’i takımlarına transfer etmek ya da kiralamak için kulüp idarecisi Talip Dönmez ve antrenör Seyfetti Karadeniz ile iletişime geçtikleri bildirildi. 

Mehmet Türk
ÇANKIRI


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