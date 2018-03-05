Diğer
Kategoriler

Kazandığı çay paralarını TSK'ya bağışladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay ocağı işleten Abdulllah Gemici (28) tüm gün boyunca kazandığı hasılatı Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağışladı.

Kazandığı çay paralarını TSKya bağışladı

05 Mart 2018 09:48

Lapseki ilçesinde çay ocağı işleten Abdulllah Gemici (28) tüm gün boyunca kazandığı hasılatı Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hibe etti. Gemici Kardeşler kıraathanesini çalıştıran Abdullah Gemici, " Elde ettiğimiz hasılatı Mehmetçik Vakfına göndermek için böyle bir uygulama yaptık. Destek olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk işim topladığım tüm hasılatı Mehmetçik Vakfına göndermek olacaktır" dedi.
Vatandaşlar yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.  

Mustafa Uçmaz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç