Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havalimanı caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali Kaplan (56) idaresindeki 16 V 8290 plakalı beton mikseri, iddiaya göre yol kenarında park halindeyken, harekete geçmek isteyen Osman Kahveci yönetimindeki 34 HJN 08 plakalı özel otomobile, ardından da onun önündeki Hikmet Şahin'in kullandığı 43 AK 339 plakalı özel otomobile çarptı.

Alev alev yandılar

Kaza sonrası iki otomobil de birbirine çarptı. Çarpışmayla beraber 34 plakalı özel otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yükselen alevler hemen yanındaki 43 plakalı özel otomobile de sıçradı. Alev alev yanmaya başlayan özel otomobillerin sürücüleri, kendilerini dışarı atarak yara almaktan kurtardılar. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki fabrika işçileri alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Ancak olay yerine gelen İnegöl itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın ve kaza sonucunda iki özel otomobilde ağır hasar oluştu. Kazaya karışan beton mikseri sürücüsü Ali Kaplan, cadde üzerinde ilerlerken bir anda iki aracın da caddeye çıkış yaptığını, kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

SALİH BAKICI