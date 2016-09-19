İstanbul Gelişim Sanat tarafından sahnelenen Kazasız Kul Olmaz Tiyatro oyunu iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına bayram boyunca kazalar ve kurallarla ilgili çeşitli araştırmalarda bulundu. Oyunun yazarı ve yönetmeni Zahrettin Çelik Sanat Danışmanlığını Şevket Çoruh ve Vatan Şaşmaz Proje Danışmanlığını Ali Yücel Güler, Oktay Gündoğdu, Av. Adnan Tüzün üstlendi. Türkiye genelinde on yıl boyunca sahnelenmesi planlanan, Kazasız Kul Olmaz eğitsel tiyatro oyunun etkinlik uzantısı olarak köprü gişelerinde sürücülere ünlülerin trafik kazaları ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan broşürler dağıtıldı.

Sürücüler, uygulamadan çok memnun

Sürücülere uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyleyerek kazaların minimuma getirebileceğini ifade ettiler. “Etkinliğin devamı istiyor musunuz?” sorusuna “Tabi ki bu geç kalınmış bir konudur. Her bayramda hayatını kaybeden insanları duymaktan üzüntü duyuyoruz. Bu konun iyileşmesi gerekiyor.” cevabını verdiler. Bazı sürücüler sevgi göstergesi olarak el salladıklarını ve dakikalarca yol kenarında etkinliği hayranlıkla izlediklerini ifade ettiler.

Kazaların ülkeye zararları

Her gün onlarca insan trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Türkiye ekonomisinin trafik kazaları sonucunda uğradığı yıllık zararın Marmara depreminden daha büyük olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran yıl boyunca artarak devam ediyor. Bu kazalar ülkenin ekonomi, iş verimliliği, üretim kaybı, tedavi masrafları, sosyolojik ve ekonomik konuları doğurmaktadır. Kazalarda dünya genelinde 1.6 milyon Türkiye’de 8 bin kişi yaşamını yitirmektedir. Kazalarda Dünya’da 3. Avrupa’da 1. sıradayız.

Kazaların sosyolojik ve psikolojik profili çıkarıldı

Bayram boyunca oyun yazarı yönetmeni Zahrettin Çelik ve ekibi kavşak ve tali yollarda kendi keşfettikleri özel yöntemlerle trafik gözlemleri yaptı. Tabi ki ortaya çarpıcı veriler çıktı. Çelik, yaptığı açıklamada “Bayram boyunca İstanbul gibi yoğun bir şehirde kavşak ve tali yollarında kazaların nedenlerini kendi imkanlarımız ve destekçilerimiz sayesinde araştırmalarımızı yaptık hala devam ediyoruz. Türkiye’de ilk defa kazaların psikolojik ve sosyolojik haritasının profilini çıkarıyoruz. Pilot il olarak da İstanbul’u seçtik bazı araştırma alt başlıklarımızı örneklendirirsek; “Emniyet kemeri kimler kullanıyor?” bunun saati, mevsimi, araç modeli, araç rengi, araç yaşı, sürücü yaşı, sürücü mesleği vb. bir çok kriterleri baz alarak çalışmamız 39 ilçede gerçekleşti. Ayrıca 142 destekçi firma sayesinde bu projeyi yürütüyoruz hepsine bu eğitsel farkındalık projesine katkı sağladıkları için ekim adına müteşekkirim. Hepsine geleneksel hale getirdiğimiz “İyilik Ödülleri “ takdim edildi.” dedi.

