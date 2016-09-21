Edinilen bilgiye göre, 34 YSY 68 plakalı aracıyla Samsun’dan İstanbul istikametine seyreden Yüksel Ç., D-100 karayolunda meydana gelen bir trafik kazasına bakmak istedi. Ancak yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan levhalara çarparak durdu. Kazada Yüksel Ç. ve eşi İklime Ç. yaralandı.

61 K 12993 plakalı TIR'ı ile aynı yönde giden Ali S. de kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca şarampole kaydı.

Yaralılar Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sedat Ağacıkoğlu