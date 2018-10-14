Kazaya giden askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanında meydana gelen ölümlü trafik kazasına gitmekte olan Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, Kırık köyü yolunda sürücü jandarma er H.H.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri araç yoldan çıkarak devrildi. Araçta bulunan jandarma astsubay M.A. ile jandarma erler H. H.A., İ. Ö. ve H.Ü. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Selçuk Akyol

