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Kazaya karışan otomobil duvara çarparak durabildi

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden birisi kontrolden çıkarak ceza evine ait seranın duvarına çarparak durabildi.

Kazaya karışan otomobil duvara çarparak durabildi

09 Kasım 2017 12:57

Kaza, İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kaza Musa Kılıç'ın kullandığı 03 DE 503 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki sokaktan çıkan Hatice Öğlek'in kullandığı 09 AH 557 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Öğlek’in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak Afyonkarahisar Açık Ceza Evine ait seranın duvarına çarparak durabildi.
Kazada ölen yada yaralanan olmazken Öğlek ve beraberindeki kadının büyük korku yaşadıkları gözlendi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: Afyonkarahisar, kaza

 

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