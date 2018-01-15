Kazaya neden oldu, kaçtı, 9 aydır bulunamıyor

Edinilen bilgilere göre, 10 Nisan 2017 tarihinde Sadık Dökmedemir yönetimindeki 58 UC 338 plakalı otomobil, Çevreyolu üzerinde seyir halindeyken İskilip Kavşağı’ndan şehir merkezine dönmeye çalışan kimliği ve plakası belirlenemeyen bir kamyonete yandan çarptı. Kazanın ardından çarpmanın etkisiyle devrilmekten son anda kurtulan kamyonet ve sürücüsü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşarak şehir merkezine doğru ilerledi. Kaza, kavşakta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından Dökmedemir, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından hazırlanan raporda kamyonet sürücüsünün kusurlu bulunduğunu dile getiren Dökmedemir ailesi, yaklaşık 9 aydır kayıp olan sürücünün bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

Geçen yıl Nisan ayında eve dönerken trafik kazası geçirdiğini dile getiren Sadık Dökmedemir, “Ankara istikametinden Samsun’a seyir halinde iken kural ihlali yapan bir kamyonet aniden önüme çıktı. Fren yapmama rağmen havanın yağışlı olması nedeniyle aracım kontrolden çıkarak kamyonete yandan çarptı. Ben kazadan sonra bayılırken diğer araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçmış. Kazadan sonra omuz ve ayağıma platin takıldığından dolayı üç ay kadar da evden çıkamadım. Bu süreçte çalıştığım işten de çıkmak zorunda kaldım” dedi.

Kazadan sonra kaçan aracın bulunamamasında bir ihmalin olduğunu savunan Dökmedemir, “Çünkü olay yerinde ve bölgesinde 7 tane kamera var ancak polis tutanağında bin tane güvenlik kamerasına bağlı olarak kaçan şahsın kimliğinin tespit edilemediğine dair bir tutanak var. Sadece bir tane güvenlik kamerasına dayanılarak tutulmuş bir tutanak bu. Kazadan sonra polis bölgedeki diğer kameraları incelemiş olsaydı eğer şu an kaçan diğer sürücüyü bulabilirdi” diye konuştu.

Kazadan sonra 4-5 ay sonra Emniyet Müdürlüğünden bilgi almak istemeye gittiğimde kendisine MOBESE'lerden kaçan aracın plakasının okunamayacağını söylendiğini ve bulunmasının mümkün olmayacağının iletildiğini anlatan Dökmedemir, “Kazanın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen ben halen çalışamaz durumdayım ve mağdurum. Ama kaçan şahıs şu an elini kollunu sallayarak rahat bir şekilde geziyor. Buradan ilgili yerlere sesleniyorum. Olayın içerisinde polis ihmali düşünüyorum ve sürücünün de cezalandırılmasını istiyorum. Ben bu konuda mağdurum ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anne Hacer Dökmedemir ise çocuğunun iyileşmesini isteyerek, “Kimse her kimse gelsin çocuğuma yardımcı olsunlar. Benim çocuğum yarım kaldı. Evimizi yeni aldık. Daha borcunu ödeyemedik. Ben diyaliz hastasıyım. Eşim hasta, ben hastayım. Devlet bize niye sahip çıkmıyor. Polisler niye yardımcı olmuyor. Benim çocuğumun işi yok, sigortası yok. Evi aldık ödeyemiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Çocuğum önce yardımcı oluyordu artık yardımcı olamıyor” dedi.

Muhammed Muttalip Yalçın

