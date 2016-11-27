Diğer
Kategoriler

Kazaya yol açan yaya da ceza alacak

Yargıtay, sürücüye kaza yaptıran yayaya taksirle yaralama veya taksirle ölüme neden olma suçlarından hapis cezası verilmesi gerektiğine karar verdi

Kazaya yol açan yaya da ceza alacak

27 Kasım 2016 10:57

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ali Tuğ isimli vatandaşa kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı. Tuğ hafif yaralanırken motosiklet sürücüsü bilincini kaybedecek derecede ağır yaralandı. Tuğ'a önce "trafik güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Olayın adli soruşturması sonrasında Alanya Başsavcılığı Tuğ hakkında "taksirle yaralama" suçundan dava açtı.

Başsavcılık, "Sanık kırmızı ışık yandığı anda araç trafiğinin akacağı yola çıkarak birinin ölüm veya yaralanabileceğini göz önünde bulundurmalıydı" dedi. Mahkeme tarafından sanığa iyi hal gözetilerek 5 ay ceza verilip ertelendi. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi yayanın kendisinin de zarar göreceği bir eylemde bulunarak suç işlemesinin beklenemeyeceğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay Başsavcılığı ise "Yayalar bir kazaya neden oluyorsa sadece trafik cezası vermek yetmez, hapis cezası da verilmeli" diyerek Daire'nin kararına itiraz etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da Başsavcılık gibi düşünerek bu itirazı kabul edip yerel mahkemenin kararını onadı.

Ersan Atar - Sabah gazetesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç