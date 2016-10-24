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Kazayı gördüler selfie çekip gittiler

Kayseri'de dün akşam meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazasını gören iki genç, kaza yapan otomobil ile selfie çektikten sonra olay yerinden ellerini kollarını sallayarak uzaklaştı.


24 Ekim 2016 08:58

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı ile Ihlamur Caddesi kavşağında Abdullah Alim B.'nin (51) kullandığı 06 EUT 36 plakalı otomobil ile Yakup D.'nin (33) kullandığı 38 SH 758 plakalı kamyonetin çarpıştığı öğrenildi. Kazada, 06 EUT 36 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak durabilirken, tekerleri kırılan kamyonet ise kaza yerinden yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile birlikte Gülşen B. (76), Sezer N. (33), Bahar D. (23), Zeynep D.(3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında trafik polisleri kavşaklarda ikinci kazanın yaşanmaması için önlem alırken, meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak için anons yaptı. Kazayı gören iki genç ise kaza yapan bir aracı arkalarına alarak cep telefonu ile selfie çektikten sonra kaza yerinden ayrıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. 

Alparslan Ötüken

Etiketler: Kayseri, kaza


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