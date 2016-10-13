Edinilen bilgilere göre, Mesudiye Mahallesi'nden gelen ve Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak caddenin solunda park halinde bulunan 16 US 902 plakalı hafif ticari araca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle park halindeki 16 US 902 plakalı araç havalanarak, hemen arkasında park halinde bulunan 16 KCG 65 plakalı özel otomobilin üzerine düştü. Park halindeki araca çarpan sürücü aracıyla birlikte kayıplara karıştı.

Gözlerine inanamadılar

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, özel otomobilin üzerinde duran hafif ticari aracın nasıl kaza yaptığına anlam veremediler. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin incelemesinde, kazanın oluş şekli ortaya çıktı. Başka bir aracın hafif ticari araca çarpması sonucu kazanın meydana geldiği tespit edilirken, kaçan sürücü aranıyor.

Salih Bakıcı

