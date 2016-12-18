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Kazayla 15 yaşındaki oğlunu öldürdü

Çorum’un İskilip ilçesinde avdan dönen babasının omzundaki silahın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kazayla 15 yaşındaki oğlunu öldürdü

18 Aralık 2016 23:59

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Oluklu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile ava gittikten sonra evine dönen Harun T., omzundaki tüfeği çıkarmaya çalıştığı sırada silah ateş aldı. O sırada babasının arkasında bulunan Kadir T. (15) tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden yaralandı. 112 ekiplerini arayan baba yardım istedi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme de Kadir T.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba Harun T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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