Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde, Alanya’nın dağlık kesiminde bulunan Kuşyuvası Mevkii’ne Tunahan Türker, O.B. (17) ve M.Ö. (17) karda yürüyüşe çıktı. İddiaya göre yürüyüş sırasında Tunahan Türker’in arkasında yürüyen ve elinde av tüfeği olan arkadaşı M.Ö. (17) tarafından silahın ateş almasıyla vuruldu. Yaralı Türker, arkadaşları tarafından araçla ilçe merkezine indirilmek üzere yola çıktı ve yarı yolda ambulansa nakledilerek Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Türker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşını vurarak ölümüne sebep olan M.Ö. ve yanındaki diğer arkadaşı O.B. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.Ö. iddiaya göre ifadesinde arkadaşını kazayla vurduğunu, yaralı arkadaşını hemen özel araçla hastaneye yetiştirmeye çalıştıklarını ve çağrılan ambulansla yolda karşılaşarak Türker'i ambulansa aktardıklarını söyledi. Şüpheli O.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Ö.’nün jandarmadaki ifadesi sürdüğü, Türker'in cenazesi ise otopsi için bugün Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.