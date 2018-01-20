Kazazede yakınları tur şirketine dava açmaya hazırlanıyor

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak kaza yaptı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 11 kişi yaşamını yitirirken 44 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken hayatını kaybedenler ise morga kaldırıldı. Acı haberi alan kazazede yakınları da Eskişehir'e gelerek hastane önünde beklemeye başladı. Tur şirketine dava açacaklarını belirten kazazede yakınları, kazanın ardından tur şirketinden hiç kimsenin kendileriyle irtibata geçmediklerini söyledi.

"Bizi kuzenim aradı"

Kazada 4 yakınını kaybeden 7 yakını da yaralı olarak kurtulan Selçuk Mart, "Biz bu sabah 04.10'da bir telefon aldık. Uykumuzdan uyandık. Arayan kuzenimizdi. Kaza olduğunu dizinin sıkıştığını ve acilen gelmemiz gerektiğini söyledi. Toplam 11 yakınımız araçtaydı. Bunun 4’ü vefat etti. Geriye kalan 7’si yaralı. Üç hastanede ayrı ayrı yatıyorlar. Kaza yerine gittik, inceledik. Kaza yerinde herhangi bir fren izi yoktu. Herhangi bir buzlanma belirtisi yoktu. Kaza çok açık bir şekilde ya şoför hatası ya da başka bir şey. Kesinlikle hiçbir titreme olmadığını, hiçbir kayma olmadığını söylediler. Sadece en başta sağdaki ağaçlara çarpmaya başladıklarını ve sonra bir ağaca kitlendiklerinden bahsettiler. Hepsi akrabamız. Eşimin teyzeleri vardı. Kuzenleri vardı. Kuzenlerimizin çocukları vardı. Bir tanesi tıp fakültesine girmeyi planlıyordu" dedi.

"Firmanın önlem alması gerekirdi, hepimiz şikayetçiyiz"

Mahkemeye gitme kararı aldıklarını ifade eden Selçuk Mart, "Sonuna kadar arkasında duracağız. Hepimiz şikayetçiyiz. Sonuç olarak firmanın önlemini alması gerekiyordu. Otobüsü süren, firmanın sahibinin kardeşiymiş. Zaten bu şunu gösteriyor, hiçbir denetimden geçmemiş. Alkol alıp almadığı, uykusuz olup, olmadığı bilinmiyor. Kesinlikle yüzde yüz ihmal. 3 şeritli yol, ışıklandırma dört dörtlük yapılmış. Buzlanma yok. Yol bomboş. Orada kaza yapmak, çok açık insan hatası. Tur servislerinin ciddi anlamda denetlenmesini istiyoruz. Özellikle gece yola çıkıyorlarsa. Madde kullanıyor mu, uykusunu almış mı, bunları kontrol etmek lazım. Çift şoför olması lazım. Tur şirketinden buraya gelen yok" şeklinde konuştu.

Umut Akıncıoğlu - Murathan Yıldırım