Diğer
Kategoriler

Kazazedeye vatandaş gölgelik yaptı

Adana'da vatandaşlar, sipariş götürürken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan bir şahsın sıcaktan etkilenmemesi için ambulans gelene kadar çarşaf tutup gölgelik yaptı.

Kazazedeye vatandaş gölgelik yaptı

30 Temmuz 2017 10:02
Kazazedeye vatandaş gölgelik yaptı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Mustafa Kemalpaşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Kalyon yönetimindeki 01 LK 794 plakalı kamyonet, bulvardan sağa dönmek isterken motosiklet ile pizza servisi yapan Mehmet Deveci çarpıştı. Kamyonetin motosiklete çarpması sonucu yere savrulan Deveci yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu arada Adana'da hava sıcaklığının nem ile birlikte 45 dereceyi aştığını dikkate alan vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya çarşaf bularak gölgelik yaptı. Olay yerine gelen polis, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Vatandaşlar ise ambulans gelene kadar bir an olsun yaralı vatandaşın başından ayrılmayıp kazazedenin güneşten etkilenmemesi için gölgelik yapmaya devam etti. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapıp onu Adana Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıya gölgelik yapan vatandaşlardan Yahya Çelik ise kamyonetin dönerken fark etmeyerek motosiklet sürücüsüne vurduğunu belirterek, "Olaydan hemen sonra yaralının yanına gelerek ona yardımcı olduk. Malum, Adana'da havalar çok sıcak yaralının daha fazla etkilenmemesi için ona gölgelik yaptık. Olduğu yerden de hiç kıpırdatmadık. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, gölgelik, kazazede


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!