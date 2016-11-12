Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » Kazdağları’nda çam kese böceği alarmı

Kazdağları’nda çam kese böceği alarmı

Yangınlardan sonra ormanların en büyük düşmanı çam kese böcekleri Kazdağı ormanlarını tehdit etmeye başladı.


12 Kasım 2016 10:12

Yangınlardan sonra ormanlara en büyük zararı verdiği bilinen çam kese böcekleri Kazdağları'nda süratle yayılıyor. Geçen yıl lokal bir bölgede görünen çam kese böceği zararlısı bu yıl Kazdağları'nın Balıkesir sınırları içindeki alandan çıkarak Çanakkale sınırları içine kadar yayıldı. Oluşturduğu keselerin içine tırtıllarını sakladığı için çam kese böceği olarak adlandırılan zararlı ağaçların uç filiz bölgelerini kurutuyor. Yetkililer geçtiğimiz yıl zararlıya karşı biyolojik silah olarak calosoma isimli bir böceği kullanmıştı.

Çam ağaçlarına büyük zarar veren çam kese böceği ayrıca kendisine yaklaşan canlılar üzerinde de alerjik tesirler gösterebiliyor. Böceğin Kazdağları'nın çok sık ziyaret edilen yerlerinden Hanlar mevkiinde çoğalması piknikçileri de tehdit ediyor.  

Emrah Elmas
 

Etiketler: kaz dağları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!