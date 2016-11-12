Yangınlardan sonra ormanlara en büyük zararı verdiği bilinen çam kese böcekleri Kazdağları'nda süratle yayılıyor. Geçen yıl lokal bir bölgede görünen çam kese böceği zararlısı bu yıl Kazdağları'nın Balıkesir sınırları içindeki alandan çıkarak Çanakkale sınırları içine kadar yayıldı. Oluşturduğu keselerin içine tırtıllarını sakladığı için çam kese böceği olarak adlandırılan zararlı ağaçların uç filiz bölgelerini kurutuyor. Yetkililer geçtiğimiz yıl zararlıya karşı biyolojik silah olarak calosoma isimli bir böceği kullanmıştı.

Çam ağaçlarına büyük zarar veren çam kese böceği ayrıca kendisine yaklaşan canlılar üzerinde de alerjik tesirler gösterebiliyor. Böceğin Kazdağları'nın çok sık ziyaret edilen yerlerinden Hanlar mevkiinde çoğalması piknikçileri de tehdit ediyor.

Emrah Elmas

