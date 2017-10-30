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Kazdağları'nda kırmızı ve sarının görsel şöleni

Kazdağları'nda yaşanan sonbahar görsel bir şölen sunuyor. Kazdağları'nın yeşil örtüsü, sarı, kırmızı ve kahverengi tonlu görsel bir şöleni meraklılarına sunuyor.

Kazdağlarında kırmızı ve sarının görsel şöleni

30 Ekim 2017 11:17

Körfez bölgesinde zorlu ve sıra dışı yürüyüşleri ile bilinen Keşif Yolcuları grubu, sonbaharın rengini görmek kokusunu hissetmek ve sesini duymak için bu hafta kaz dağlarının derinliklerine yürüdü. Yıldırım Alp, Mustafa Şıvka, Buket Şıvka, Ömer Aydemir ve Rıfat Yeniay oluşan grup, Kazdağları'nın sonbahar renklerini keşif etmek için düzenledikleri yürüyüşleri bu eşsiz doğa harikalarını fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştiriyor. Kazdağları'nın her mevsim gerek doğa sporu meraklılarına gerek ise fotoğraf tutkunlarına eşsiz fırsatlar verdiğini ifade eden Yıldırım Alp, “Kazdağları sonbahar aylarında da mükemmel renk dönüşümü ve doğal güzellikleri ile bizi her seferinde adeta büyülüyor” dedi.

Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında sınır oluşturan Kazdağları görsel güzellikleri ile büyük ilgi görüyor.

Emrah Elmas 

Etiketler: kazdağları, sonbahar

 

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