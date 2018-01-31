Kazdağları'nda 'Süper Kanlı Mavi Ay'

En son 152 yıl önce ortaya çıkan gök olayının ardından merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay, bugün Çanakkale'nin Yenice ilçesinde görüntülendi. Kızıl rengi ile gökyüzünde muhteşem görüntüler oluşturan Süper Kanlı Mavi Ay'ı Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde ikamet eden doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk, Kazdağları'ndan görüntüledi.

Kazdağı eteklerinde kurulu bulunan Kalkım beldesinden ay tutulmasını görüntüleyen İsmail Öztürk, "Yüz elli yılda bir dünyamızda oluşan doğa olayına Kazdağları'nda tanıklık etmek çok güzel bir duygu" dedi.