Diğer
Kategoriler

Kazdağları'nda 'Süper Kanlı Mavi Ay'

Dünya’da 1866 yılından bu yana ilk kez gözlemlenen Süper Kanlı Mavi Ay, Çanakkale'de de göründü.

Kazdağlarında Süper Kanlı Mavi Ay

31 Ocak 2018 22:04

En son 152 yıl önce ortaya çıkan gök olayının ardından merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay, bugün Çanakkale'nin Yenice ilçesinde görüntülendi. Kızıl rengi ile gökyüzünde muhteşem görüntüler oluşturan Süper Kanlı Mavi Ay'ı Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde ikamet eden doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk, Kazdağları'ndan görüntüledi.

Kazdağı eteklerinde kurulu bulunan Kalkım beldesinden ay tutulmasını görüntüleyen İsmail Öztürk, "Yüz elli yılda bir dünyamızda oluşan doğa olayına Kazdağları'nda tanıklık etmek çok güzel bir duygu" dedi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç