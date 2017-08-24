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Kazdağlarında yıldırım orman yaktı

Kazdağlarında yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangını çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı

Kazdağlarında yıldırım orman yaktı

24 Ağustos 2017 10:33

Edinilen bilgiye göre, Kazdağlarında Balıkesir'in Havran ilçesi Kapanca Yaylası mevkinde sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın kulelerinden dumanın görünmesi ile birlikte bölgeye 5 arazöz, iki su tankeri ve 10 ekip sevk edildi. 

Çam ormanlarının söndürülmesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da yardımcı oldu. Sabah 05.30 sıralarında başlayan yangına günün ilk ışıkları ile birlikte 2 helikopter ile havadan da müdahale edildi. Zamanında ve hızlı müdahale ile birlikte yangın 3 dönümlük bir alanda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yetkililer yıldırım nedeniyle çıkan yangının örtü yangını biçiminde gerçekleştiğini ifade ettiler. 

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu
 

Etiketler: kazdağları


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