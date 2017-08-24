Kazdağlarında yıldırım orman yaktı

Edinilen bilgiye göre, Kazdağlarında Balıkesir'in Havran ilçesi Kapanca Yaylası mevkinde sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın kulelerinden dumanın görünmesi ile birlikte bölgeye 5 arazöz, iki su tankeri ve 10 ekip sevk edildi.

Çam ormanlarının söndürülmesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait araçlar da yardımcı oldu. Sabah 05.30 sıralarında başlayan yangına günün ilk ışıkları ile birlikte 2 helikopter ile havadan da müdahale edildi. Zamanında ve hızlı müdahale ile birlikte yangın 3 dönümlük bir alanda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yetkililer yıldırım nedeniyle çıkan yangının örtü yangını biçiminde gerçekleştiğini ifade ettiler.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu

