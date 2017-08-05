Kazdağları'nın küçük pastacıları

aftanın belirli günlerinde havuz başında hazırlanan hamurlar ile çocuklar kendi hayal güçlerini de kullanarak pasta, ve kurabiyeler yapmayı öğreniyor. Tatile gelen ailelerden büyük ilgi gören etkinliklerde yapılan pasta ve kurabiyeler daha sonra akşam yemeğinde ailelere ikram ediliyor. Otel sahiplerinden Yağız Ögen, “Otelimize bölge harici misafirlerimiz geliyor. Ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, yurt dışından olan misafirlerimiz var. Onlara çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Mesela organik bahçemiz bitti yeni. Oradan salatalık, domates toplatıyoruz. Bu gün de pasta yapım kursumuz var. Çocuklar kendi elleriyle kurabiye ve kek yapıyorlar. Pasta yapıyorlar. Sonra da onları pişirip servis ediyoruz. Ailelerin hoşuna gidiyor. Hem çocuklar mutfağa alışmış oluyor. Küçük kız ve erkek çocukları kendi yaptıkları kurabiyeleri akşam yiyebiliyorlar” dedi.

Emrah Elmas