Diğer
Kategoriler

Kazı çalışması su borusunu patlattı

İstanbul Halkalı’da köprülü kavşak inşaatında yapılan kazı çalışmalarında İSKİ’ye ait su borusu patladı. Patlama sonrası kavşak ve çevresi sular altında kalırken, benzin istasyonu çalışanları ne yapacağını şaşırdı.

Kazı çalışması su borusunu patlattı

27 Nisan 2017 10:01
Kazı çalışması su borusunu patlattı - Tıkla İzle

Olay dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’da meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren köprülü kavşak inşaatında kazı çalışması yapan kepçe operatörü İSKİ’ye ait su borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle boruda bulunan su şiddetli bir şekilde fışkırdı. Kısa bir süre içinde kavşak ve çevre yollar sular altında kaldı. İnşaat çalışanlarının İSKİ’ye haber vermesiyle boruda bulunan su ana vananın kapatılmasıyla kesildi. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. 

Olayın ardından inşaat alanında oluşan su, kepçelerle boşaltılmaya çalışıldı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde borudan fışkıran su ve çevrede bulunan vatandaşlar görülüyor. Çalışanlar ise benzin istasyonunu su basmasın diye ellerinde çekpaslarla bekliyor. 

Volkan Kayalar
 

Etiketler: boru, kazı çalışması, su borusu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!