Edinilen bilgilere göre, Gölhisar’a bağlı Çameli köyü Alan mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye baskın yapan ekipleri fark eden 2 şüpheli kaçak kazı malzemelerini bırakarak kaçtı. Bölgede inceleme yapan Jandarma, E.Z. ve Ü.C.’ye ait olduğunu belirlediği motosiklet ve kazı araçlarını ele geçirdi.

Yapılan operasyonda, 1 adet motosiklet, 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, 6 adet kask feneri, 1 adet el testeresi ve 20 metrelik elektrik kablosu ele geçirilirken, sahipleri tespit edilen malzemelere ise el konulduğu belirtildi.

Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet (İzinsiz kazı yapmak)” suçunu işledikleri gerekçesiyle kimlikleri tespit edilerek aranan E.Z. ve Ü.C. için yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.