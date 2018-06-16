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Kazım Karabekir Paşa’nın kızı vefat etti

Ünlü sanatçı Onur Akay, Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun vefat ettiğini duyurdu. Akay, Feyzioğlu'nun 18 Haziran Pazartesi günü öğle namazı sonrası Karacaahmet Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

Kazım Karabekir Paşanın kızı vefat etti

16 Haziran 2018 12:13

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanlığı yapan Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu vefat etti. Acı haberi ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu. Akay, çok zor geçen iki yıllık sağlık sorunlarının ardından 90 yaşında hayatını kaybeden Feyzioğlu'nun 18 Haziran Pazartesi günü öğle namazı sonrası Karacaahmet Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

Akay açıklamasında, "Alçıtepe Kahramanı namıyla tanınan ve Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatan komutanların arasında yer alarak, Doğu Cephesi'nde gösterdiği başarılardan dolayı, Kırmızı-Yeşil şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edilen Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu’nu, 90 yaşında kaybettik. Çok zor geçen iki yıllık sağlık sorunlarının sonunda, ailesi adeta evi yoğun bakıma çevirmiş ve tedavisine en iyi şekilde evde devam edilmişti. Feyzioğlu'nun cenazesi, 18 Haziran Pazartesi günü öğle namazı sonrası Karacaahmet Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak ve Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek" ifadelerini kullandı.  

 

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