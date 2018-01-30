Kazma sapıyla komşusu tarafından darp edildi

Olay, Camivasat Mahallesi Ulugaraj Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olan M.A, komşusu Hatice (59) ve Ahmet Taşdöven’in (67) evinin önünde bulunan çöp kovalarını tekmelemeye başladı. Ne olduğunu anlamayan yaşlı çift ses çıkarmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ahmet Taşdöven, yardım için muhtara ve polise şikayet için evden ayrılıyor. M.A, yaşlı adamın evden ayrılmasından sonra, yaşlı kadını kapıdan çekip sokakta sopayla öldüresiye dövmeye başlıyor. Karşı apartmanda usta olarak çalışan Y.G, koşarak olaya müdahale etmek istiyor. Ancak usta da alkollü adamın sopasına maruz kalıp yaralanıyor. M.A, daha sonra kazma sapı ile olay yerinden uzaklaşıyor.

OMZU PARÇALANDI, BAŞINA 8 KİŞİ ATILDI

Ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının kafasına 8 dikiş atıldı. Hatice Taşdöven’in omzunun kırıldığı, kulağında ve başında kesi izi ile vücudunun çeşitli yerlerinde darbe izine rastlandığı öğrenildi.

YAŞLI ÇİFT ZOR KONUŞTU

59 yaşındaki Hatice Taşdöven, “Dışarıdan sesler geldi. Çöp kovalarını birisi tekmeliyordu. Kocamla dışarı çıktık, bize silah çekti. Bunun üzerine eşim muhtarlığa polise şikayet etmek üzere gitti. Ben içeri girerken kolumu çekti. Sopayla vurdu. Özellikle sağ kolum çok kötü, omuzum parçalandı, ameliyat olmak zorunda kaldım” dedi.

67 yaşındaki Ahmet Taşdöven ise, “Evin önüne gelip bize sövdü. Silahı görünce ben korktum, hemen muhtarlığa polis çağırmaya gittim. Ben gittikten sonra hanımımı bu hale getirmiş. 67 yaşındayım, bunu yapmasının hiçbir sebebi yok. İçmiş, sarhoştu. Adalete güveniyoruz. Bu olayın arkasını bırakmasınlar. Yardıma gelen bir kişi var, onu da dövdü, ona da vurdu” diye konuştu.

Gözaltına alınan M.A’nın tutuklandığı öğrenildi.