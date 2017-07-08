KBÜ’de BESYO özel yetenek sınavlarına yoğun ilgi

25 Erkek, 20 Kadın ve 5 Milli sporcu olmak üzere 50 öğrencinin alınacağı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için yapılan Özel Yetenek Sınavı’na Türkiye’nin dört bir yanından Bin 236 aday öğrenci başvurdu.

Bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü ve 5 farklı istasyondan oluşan sınavda koordinasyon testi ile öğrenci adaylarının beceri, çabukluk ve hareketliliği ölçülüyor. Sınavların sonucu ise adayların YGS puanı, ortaöğretim başarı puanı ve koordinasyon parkurundan alacağı puanlar hesaplanarak belirlenecek. Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu’nda oluşturulan test bataryasından belirlenen sürede geçmeye çalışan öğrencilerin oldukça heyecanlı ve istekli oldukları gözlemlendi.

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Günay Özbay, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak üniversite stadyumunun ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını, futbol FIFA-UEFA kriterlerine uygun olduğunu ve atletizm pistinin de IAAF Class 2 sertifikasına sahip olduğunu belirtti. Özbay, “Üniversitemizde bu denli kaliteli tesislerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun ve alanında uzman birçok akademisyenimizin bulunması Yüksekokulumuza olan ilgiyi her zaman canlı tutmuştur” dedi.

Ayrıca kimsenin kafasında soru işareti kalmaması için özel yetenek sınavı görüntülerinin internet üzerinden canlı yayınla verildiğini belirten Doç. Dr. Günay Özbay; “Yapılan sınavda öğrencilerin kameralı ortamlarda gönül rahatlığı ile sınavlara girmelerine dikkat ediliyor. Sizler aracılığıyla aday öğrencilerimize başarılar diliyor, sonuçların şimdiden üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Alpaslan Çelik