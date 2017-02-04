Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada yakalanan şahısların ikametlerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliği tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce, İlimiz merkezli BTÖ’ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; BTÖ’nün çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen (1) şahıs ilimiz merkezinde, (1) şahıs Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir” dendi.

Ercan Topaç