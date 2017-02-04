Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » KCK’nın iki üst düzey sorumlusu yakalandı

KCK’nın iki üst düzey sorumlusu yakalandı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda BTÖ’nün çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtilen iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

KCKnın iki üst düzey sorumlusu yakalandı

04 Şubat 2017 23:58

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada yakalanan şahısların ikametlerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliği tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce, İlimiz merkezli BTÖ’ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; BTÖ’nün çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen (1) şahıs ilimiz merkezinde, (1) şahıs Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir” dendi. 

Ercan Topaç

Etiketler: iki üst düzey sorumlusu, KCK, yakalandı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!