Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın sözde 'Türkiye sorumlusu' olduğu belirtilen Sara Aktaş İstanbul’da yakalandı.
İstihbarat ve Terör Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği Aktaş, yurt dışına çıkmak isterken Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aktaş’ın, Ruken Şahin adına düzenlenmiş sahte kimlikle Almanya'ya gitmek istediği kaydedildi.
Örgütün şehir yapılanmasının başında görev üstlendiği öğrenilen Aktaş, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.