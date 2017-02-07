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KDV indirimi mobilya sektörünü hareketlendirdi

Mobilya sektöründe KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesiyle hareketli bir dönem başladı. İndirimin sektöre ivme kazandıracağı bekleniyor.


07 Şubat 2017 10:47

Mobilya sektöründe Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 8’e düşürülmesiyle piyasalarda hareketli bir dönem başladı. 30 Nisan’a kadar süreceği açıklanan indirimin, sektöre ciddi bir moralve motivasyon sağladığını dile getiren Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, yapılan iyileştirme oranlarının, hafta sonu satışları olumlu yönde etkilediğini belirterek bu indirimin sektöre ivme kazandıracağını söyledi. İndirim kararının sektörü yüzde 25-30 hareketlendireceğini beklediklerini ifade eden Karaçak, “KDV oranının düşmesi, hem kayıt dışı faturasız satışları azaltacak hem de iç piyasayı hareketlendirecek. Türk mobilya sektöründe, ithalatın 3 katı kadar ihracat yapılıyor. Mobilya sektörü olarak dünya üretim sıralamasında 17. sıradayız. Ancak, sektör desteklendiği takdirde dünyada ilk 5'te yer alabiliriz. Bu anlamda, devlet teşviki ile yapılan bu indirim oranlarının, kalıcı olması mobilya sektörü adına büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır” dedi.

“KDV indiriminin kalıcı olması ihracatı artırır”

Söz konusu indirimin özellikle yeni evlenecek çiftlere fırsat oluşturduğunu dile getiren Davut Karaçak, “Bu indirimle beraber müşterilerimizden yoğun rağbet görmeye başladık. 30 Nisan’a kadar mobilyalarını yenilemek isteyen ve düğün hazırlığında olan çiftlerimizi mağazalarımıza bekliyoruz” diye konuştu.
 

Etiketler: kdv indirimi


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