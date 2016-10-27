Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde 5 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında örgütle bağlantıları olduğu iddiası ile iş adamları Harun Y., Gökhan A., Ramazan A. ile öğretmenler Ömer A. ile Levent E. evlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alındı. Yapılan arama sırasında bazı dokümanlar, bilgisayar kayıtları ile cep telefonlara el koyan polis ekipleri, şüphelileri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra emniyete götürdü.

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Vedat Kılıç

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