Kdz. Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Eylül 2016 tarihinde görevden uzaklaştırılan Fatih L. isimli öğretmen gözaltına alındı. KOM ekipleri sabah saatlerinde Fatih L.'nin evinde arama yaptı. Dokümanlara el koyan ekipler, sağlık raporunun ardından Fatih L.'yi Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Fatih L.'nin emniyetteki ifadesinin ardından Afyonkarahisar'a gönderileceği belirtildi. Öte yandan, 12 Ağustos 2016 tarihinde TCSG-301 Sahil Güvenlik Botu'nda görev yapan bir üsteğmen, dört astsubay olmak üzere beş rütbeli itirazda bulundu. Gözaltındaki rütbelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminde liman dışına çıkmadıkları, darbecilerle ortak hareket etmedikleri belirtilerek serbest bırakılmasına karar verildiği öğrenildi.

Vedat Kılıç