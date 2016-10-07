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Kdz. Ereğli'de FETÖ soruşturması: 1 öğretmen gözaltında, 5 rütbeli serbest

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan öğretmen gözaltına alındı. Bir süre önce gözaltına alınan 5 sahil güvenlik komutanlığı personeli ise serbest bırakıldı.

Kdz. Ereğlide FETÖ soruşturması: 1 öğretmen gözaltında, 5 rütbeli serbest

07 Ekim 2016 11:09

Kdz. Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 Eylül 2016 tarihinde görevden uzaklaştırılan Fatih L. isimli öğretmen gözaltına alındı. KOM ekipleri sabah saatlerinde Fatih L.'nin evinde arama yaptı. Dokümanlara el koyan ekipler, sağlık raporunun ardından Fatih L.'yi Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Fatih L.'nin emniyetteki ifadesinin ardından Afyonkarahisar'a gönderileceği belirtildi. Öte yandan, 12 Ağustos 2016 tarihinde TCSG-301 Sahil Güvenlik Botu'nda görev yapan bir üsteğmen, dört astsubay olmak üzere beş rütbeli itirazda bulundu. Gözaltındaki rütbelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminde liman dışına çıkmadıkları, darbecilerle ortak hareket etmedikleri belirtilerek serbest bırakılmasına karar verildiği öğrenildi. 

Vedat Kılıç

Etiketler: fetö soruşturması, Kdz. Ereğli


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