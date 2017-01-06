Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Yüzbaşı M.C.Ö.’nün evine operasyon düzenledi. Evinde ve çalıştığı kurumdaki ofisinde arama yapan polis ekipleri bazı evraklara, bilgisayar kayıtları ile cep telefonuna el koydu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.C.Ö. sorgulanmak üzere Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Vedat Kılıç