Kebabın kadın ustaları

Yapımı bir hayli zor olan ve koyun etinin zırh diye tabir edilen bıçakla kıyılmasıyla yapılan Adana kebabını artık erkeklerin yanı sıra kadınlar da öğrenerek yapmaya başladı. Adana’da ise 3 kadın kebap ustası yıllardır erkeklere taş çıkartarak mesleklerini sürdürüyor.

"Bahaneyle usta oldum"

Kadın kebap ustalarından birisi 47 yaşındaki Meral Çalışkan, aşçılık yaptığı iş yeri kapandıktan sonra eşiyle küçük bir dükkan açtı. Çalışkan, tuttukları kebap ustasının işe gelmemesinden sonra mangal başına geçti ve 3 yıldır ara vermeden kebap ustası olarak mesleğini sürdürüyor. Bahaneyle usta olduğunu söyleyen Çalışkan, "Ben kebap yapmayı çok seven bir insanım. Sürekli eşimde destek verip sen yap diyordu. Usta gelmemeye başlayınca ben geçtim mangala. İlk günler zorlandım ama sonra 3 senedir mangalın başındayım. Bahaneyle usta oldum" diye konuştu.

"Hoşuma gittiği için kebapçılık yapıyorum"

22 senedir kebap ustalığı yapan Mihrican Sabunsu da, "Hoşuma gittiği için kebapçılık yapıyorum. İnsanlar, çok yerde görmedikleri için şaşırıyorlar. İlk yemekçilikle başladım, ondan sonra kebaba başladık. Heveslendim sonra mangalın başına geçtim" şeklinde konuştu.

"Müşterilerim de çok beğendi"

Makyajlı hali ve boyalı saçları ile mangal başında ustalık yapan Sibel Kazan ise bu işe merak üzerine başladığını kaydetti. Kazan, "Ev yemeği olarak başladım sonrasında kebaba devam ettim. Yaptığım işi bilmem gerekiyordu o yüzden eğitim aldım. Müşterilerimde çok beğendi. Bayanın ocakta olması müşterilerimizin daha çok hoşuna gidiyor. Bayanın daha temiz olması, hijyen ve yemeklerinin lezzetli olması müşterilerin ilgisini çekiyor. Erkeklerin yaptığı her işi burada yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bayanlar çoğu erkeklerden güzel yapıyor"

Kebapçı Meral Çalışkan’ın yerinde yemek yiyen müşteri Naime Gökçü de "İlk geldiğimizde şaşırdık. Bayanı görünce siz mi yapıyorsunuz diye sorduk hatta. Ama kebabı yeyince memnun kaldık. İyiki de yapıyor. Sürekli geliyoruz artık. Bayanlar çoğu erkeklerden güzel yapıyor işlerini" dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

