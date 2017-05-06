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Keban'da freni boşalan kamyon devrildi: 3 yaralı

Elazığ'ın Keban ilçesinde freni boşalan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kebanda freni boşalan kamyon devrildi: 3 yaralı

06 Mayıs 2017 19:19

Kaza, Keban ilçesinde Fırat köprüsüne 100 metre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'e kütüphane malzemesi taşıyan Selami Yüksel idaresindeki 06 AZ 9363 plakalı kamyon, yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Sürücüsünün durduramadığı kamyon, köprüye 100 metre kala devrildi. Kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı. Kabin kısmında sıkışan sürücü Yüksel, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Halil İbrahim Varlı 

Etiketler: freni boşalan kamyon, Keban


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