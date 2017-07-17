Diğer
Kategoriler

Kebap ustalarının 100 derecede mangal başında ekmek savaşı

Adana’da kebap ustaları, mangal başında hava sıcaklığıyla birlikte 100 derece sıcaklıkta ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Kebap ustalarından Nurettin Gökmen, sıcağı sevdiğini ve artık sıcak olmadan yaşayamadığını belirtti.

Kebap ustalarının 100 derecede mangal başında ekmek savaşı

17 Temmuz 2017 10:38

Adana'da sıcak hava nemle birleşince daha fazla hissediliyor. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Adana'da kebap ustaları ise 60 derece olan mangalın sıcaklığıyla birlikte yaklaşık 100 derecede ekmek parası için mücadele veriyor. Sabah 07.00’de yanan mangal ise gece 24.00’e hiç kadar sönmüyor. Kebap ustaları ise iki vardiya halinde günde en az 8 saat mangalın başında kalıp aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyor.

"Mecburen çalışıyoruz"
Kebap ustalarından Yaşar Aydın (50), sıcak altında çalıştıklarını fakat sıcak sayesinde ekmek parası kazandıklarını belirtti. Sıcakta çalışmanın zor olduğunu fakat hizmet etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Aydın, “Akşam biraz serin oluyor. Fakat öğlen sıcağında çok zor oluyor ama mecburen çalışmak zorundayız” dedi.

"Sıcakta çalışmak zevkli"
Nurettin Gökmen ise (32), 23 yıldır mangal başında çalıştığını kaydederek, “Bu sıcaklarda çalışmak zevkli. Mesleğimizi seviyoruz. İnsanlara hizmet vermekten dolayı mutluyuz. Biz artık alıştık. Sıcak olmadan yaşayamıyoruz. Zor olsa da seviyoruz” ifadelerini kullandı. 

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!