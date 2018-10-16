Kebapçı Selahattin, Fatih Terim'den dolayı mahkemede ifade verdi

İzmir Alaçatı'da damadının restoranı bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yan komşusu eski Adana Demirspor Kulüp Başkanı Selahattin Aydoğdu, 2017 yılının Temmuz ayında bir olay yaşamış, Terim'in Aydoğdu'nun mekanını bastığı ve tarafların sopalı, yumruklu, sandalyeli kavga ettikleri iddia edilmişti. Terim'in, Aydoğdu'nun mekanına geldiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, olay sonrası 'Kebapçı Selahattin' olarak anılan Selahattin Aydoğdu basına demeç vermiş ve Terim'de Aydoğdu'dan şikayetçi olmuştu.

Aydoğdu hakkında açılan davanın ilk duruşması ise Çeşme Adliyesinde görüldü. Duruşmaya, davacı Fatih Terim katılmazken, davalı Selahattin Aydoğdu, avukatı Doğan Akbaş ile birlikte katıldı. Selahaattin Aydoğdu duruşmada ise iddialar hakkında ifade verdi.

Duruşmanın ardından Çeşme Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydoğdu, "Bildiğiniz gibi, 15 Temmuz'da, üzgün olduğumuz günde, mekanımızı basmaya gelen hoca efendi, beni dövmeye geldi; ama dayak yedi kaçtı. Bir gün sonra benim verdiğim röportajdan dolayı bana dava açmış. Ben de korkmadan bugün mahkemeye katıldım; ama o mahkemeye gelemedi. Hiçbir sorun yok. Ben de davacı olmuştum; ama benim dosyam açılmadı. Buradaki adaletsizliğe bakın. Benim mekanımı basıyor; ama bununla ilgili hiçbir dosya açılmıyor. Benim verdiğim röportajdan bir buçuk ay sonra benden davacı oldu. Bir buçuk ay sonra benden davacı olmasına rağmen onun dosyası açılıyor, benim dosyam açılmıyor" dedi.

"Söylediklerimin arkasındayım"

Kendisinin ilk duruşmaya gelerek ifadesini verdiğini belirten Aydoğdu, "O gün röportajda basına ne söylediysem bugün de arkasındayım. Bugün de aynısı geçerlidir. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Hiçbir geri adım atmam. Ben bu işin arkasında duracağım. Dosyamın açılması için ne gerekirse yapacağım. Gerekirse üst mahkemeye, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğim. Ben de şikayetçiyim. Ben geldim, hakkımda açılan davada ifademi verdim. Bir buçuk senede ancak bir dosya açılabildi; ama kendisi milli takımdan ayrıldığında tazminat istedi, bir buçuk ayda sonuçlandı" diye konuştu.

Kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş da bir açıklama yaparak, "Müvekkilin Selahattin Aydoğdu, bugüne kadar gerek sanık olduğu, gerek şikayetçi olduğu bütün dosyalarda bizzat kendisi giderek ifadesini vermiş. Başka şehirde, talimatla ifade alınmasına karşı çıkmış, her zaman esas mahkemeye çıkmayı istemiştir. Bu dosyada da bu dosya kapsamında açılan tüm suç isnatlarına karşı ifadelerini, mahkeme huzurunda vermiştir. Bugün de geldi, ifadesini verdi. Bir türlü açılmadığını düşündüğümüz dosyalarda, kendisinin de ifade ettiği gibi iş yeri dokunulmazlığı ihlali, mala zarar verme, çalışanlara işlenen fiillerle ilgili birçok suç var. Biz bu dosyaların da bir an önce açılmasını istiyoruz. Hali hazırda devam eden soruşturma dosyası var. Soruşturma dosyasının iddianamesi hazırlanarak, mahkemeye geçti. Ancak müvekkilimin asıl şikayetçi olduğu hususlarda, henüz soruşturma dosyaları sonuçlanmadı. Davalar açılmadı. Biz bu konuda, adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi noktasında da, gerekli zamanda, gerekli başvuruları yapacağız" diye konuştu.

Davanın ikinci duruşması 13 Aralık tarihinde yapılacak.

Muhammet İsa Atagöz

