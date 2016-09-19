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Kebapçının kuzularını çaldılar

Aydın’da bir grup hırsız takibe aldıkları kebapçının kurbandan geri kalan kuzularını otomobille çarptı. Bölgeyi ve ahırı iyi bildiği düşünülen hırsızların samanlıktan ahıra samanlıktan girip kilidi çalarak 7 adet kuzuyu çaldıkları belirlendi.

Kebapçının kuzularını çaldılar

19 Eylül 2016 08:34

Olay Aydın Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre besicilik ve kebapçılık yapan Osman Somar’i takibe alan hırsızlar, Kebapçı Osman cemiyete gittiği sırada tüm kapıları kilitli ve içeride 2 adet köpeğin bulunduğu ahıra samanlıktan girdi. Ahırdaki köpeklere daha önce kesilen kuzuların etinden vererek oyaladıkları belirlenen hırsızlar, kilidini kırdıkları ahırdaki besisi yerinde olan 7 kuzuyu otomobilin içine doldurup kaçtılar. Cemiyeti bittikten sonra ahıra gelen Osman Somer, kuzuların 7 tanesinin olmadığını görünce durumu polise ihbar ederek yardım istedi.

“Profesyonel hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı”

Ahırda iki adet köpek olmasına rağmen kuzuları büyük bir ustalıkla çalan hırsızların yakalanması için Aydın Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince çalışma başlatılırken, hırsızların kapının arkasında buluna yedek anahtarı görmeyip kilidi kırarak kuzuları çıkardıkları belirlendi. Pencereden girip kapıdan çıkan hırsızların çaldıkları kuzuların bulunması için tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

İbrahim Kılınç 

 


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