Bitlis Keçe Külahlılar Atlı İlim Kültür Derneği Ahlat Aksakallılar Şubesindeki gönüllüler, Risale-i Nurları matbaa veya teksirde çoğaltmak yerine işin maneviyatını düşünerek elle yazmayı tercih ediyor. İlk önce boş bir sayfanın altına yazılı bir teksir yerleştiren gönüllüler, daha sonra kağıtları ışıklı masaların üzerine bırakarak yazıların yansımasını sağlıyor. Ardından divitler mürekkebe batırılarak yazıların üzerinden geçmek suretiyle çoğaltılıyor.

Keçe Külahlılar Atlı İlim Kültür Derneği gönüllülerinden Engin Unan, derneklerinin hiçbir cemaat, tarikat ve siyasi partiyle bağlantısının olmadığını vurguladı. Uman, "Derneğimizin amacı Risale-i Nurları hattı Kur'an ile yazmak ve yazdırmaktır. Bizler hiçbir cemaatin, tarikatın, siyasi partinin uzantısı ve devamı değiliz.

Bediüzzaman Hazretlerini açmış olduğu bu manevi davada, bunun müdavimleri olarak Risale-i Nurları hattı Kur'an olarak yazıyoruz. Her yaştan ve her gruptan insan bunu rahatlıkla yazabilir. Boş bir sayfanın altına yazılı bir teksir bırakıyoruz. Kağıtları ışıklı masalarımızın üzerine bıraktığımız zaman ışık yazıları yansıtıyor. Divitimizi mürekkebe batırarak yazıların üzerinden geçmek suretiyle yazıyı bu şekilde yazıyoruz. Bunu hiç bilmeyen birisi dahi oldukça rahat bir şekilde yazabilir. Bunu yazmamızdaki gaye, Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur'da da belirttiği yüz şehit sevabı olan bir ibadeti yerine getirmektir. Derneğimiz ilk defa Bitlis merkezli kuruldu. Daha sonradan ise Ahlat ilçemizde Aksakallılar Şubemizi açtık. Derneğimizin amacı ilmi ve kültürel olarak iki bölümden oluşmaktadır. İlmi faaliyetlerimiz Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin Risale-i Nurlarını hattı Kur'an olarak yazmak ve yazdırmaktır. Kültürel faaliyetlerimizde ise atlı birlikler oluşturup bölgemizde gençlerimize yönelik at binicilik eğitimi ve at üzerinde eğitim faaliyetleri vermekteyiz. Buradaki amacımız atı bir araç olarak kullanıp at kültürüyle Risale-i Nur'a hizmet ettirmektir. Derneğimizin ilk defa Bitlis'te kurulmasının sebebi Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin Bitlisli olmasıdır. Derneğimiz, Türkiye'de ilktir. Hiçbir cemaate, tarikata, siyasi partiye uzantısı olmadan, hiçbir maddi menfaat gözetmeyen, tamamen rızai ilahi ve gönüllü arkadaşlardan müteşekkir bir dava derneğidir. Davası ahirete imanla gitme davasıdır. Zaten yazmış olduğumuz yazıları günümüz teknolojisiyle çoğaltmak oldukça rahat, fakat biz bunu tamamen ibadet maksadıyla ve manevi olarak bir mücadele gayesiyle yapıyoruz" dedi.

Bitlis Keçe Külahlılar Atlı İlim ve Kültür Derneği Ahlat Aksakallılar Şubesi Başkanı Gökhan Özvural ise, dernekleri hakkında bilgi vererek, kurulacak ilim meclislerine tüm Ahlat ahalisini davet ettiklerini belirtti.

SERDAR ADIYAMAN