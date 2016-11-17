Bir zamanlar her evde bulunan ve evlerin vazgeçilmezi olan keçe, şimdi ise sadece yaylalarda kullanılıyor. 30 seneden beri keçecilikle uğraşan Veysel Balcı isimli usta, bir zamanlar evlerin vazgeçilmezi olan keçelerin şimdi sadece yaylacılar tarafından kullanıldığını söyledi. Dağlarda hayvanları güden çobanların soğuktan korunmak için keçeyi tercih ettiğini anlatan Balcı, "Dedemizden babamıza, babamızdan da bize geldi bu meslek. O yıllarda keçeye çok rağbet vardı. O zamanla bu zamana baktığımızda arada dağlar kadar fark var” dedi.

“Çeyizlere de keçe konuluyordu”

Eskiden kızlarını evlendirenlerin çeyizlere konulması için 5 ile 10 arası keçe aldığını da dile getiren Balcı, “Günlük nereden baksan 8-10 keçe giderdi. Şu anda ise ayda ancak 2 keçe ya satar ya da satmayız. Durum böyle olunca bizi kurtarmıyor ve kurtarmadığı için de mesleği bırakmak zorunda kalıyoruz. Kimse çalışmıyor, işçi de bulamıyoruz. Şimdiki gençler tozlu ve zahmetli bir iş diye bu mesleği yapmak istemiyor” diye konuştu.

“Artık dayanacak güç kalmadı”

Keçeye eskisi gibi rağbet olmadığını ifade eden Balcı, “Oysaki keçe sağlık için de iyidir. Özellikle romatizma ve bel fıtığına faydalıdır. Fakat kimse sağlık yönünü düşünmüyor. Yılın her ayı çalışır, yaylacılara keçe yetiştiremezdik. Önceden desenli keçe yapardık herkes alırdı, fakat bu yıllarda ev keçesi öldü, artık kimse ev keçesine bakmıyor. Şu anda sadece çoban keçesi yapıyoruz. Yaylacılık olmasa, çobanlık olmasa biz bu mesleği hiç yapamayız. Artık dayanacak güç kalmadı” şeklinde konuştu.

Ercan Tunç

