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Keçi otlatırken kayalıklardan düştü

Kahramanmaraş’ta keçi otlatırken kayalıklardan düşen yaşlı adam, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Keçi otlatırken kayalıklardan düştü

31 Ekim 2017 17:05

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde keçilerini otlatan 79 yaşındaki İbrahim Öksüz, sarp arazide bir anda dengesini kaybederek kayalıkların üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle vücudunda kırıklar oluşan İbrahim Öksüz, cep telefonuyla yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte jandarma ve AFAD ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Öksüz, 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa konuldu.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Öksüz’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, keçi otlatma

 

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