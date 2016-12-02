Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 85 dönüm arazi üzerinde kurulan keçi çiftliğinde incelemelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Emin Karakaş, “Avustralya menşe’li saf ırk saanen keçileri hem süt kalitesi, hem de verimi ile üreticiyi her zaman mutlu eden bir hayvandır. Her şeyi ile örnek tesis. İşletmede hayvanların verimini ve kalitesini arttırmak için bütün tedbirler alınmış. kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Karakaş, “Keçi sütü anne sütü gibidir. Hazmı kolaydır. Keçi sütünde alerji riski düşüktür. Anne sütünden 4 kat fazla kalsiyum ihtiva eder. Bu hayvanların daha birçok faydası bulunmaktadır” diye konuştu.

İşletme sahibi Buğra Canekşi, 200 keçileri olduğunu, hayvanları gündüzleri suni merada taze ve yeşil ot ile beslediklerini bildirdi.

Fatih Ak

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