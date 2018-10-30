Keçiörengücü üst tura çıktı

Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2'lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada B.B. Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Khubulov'un ortaladığı topa Osman Şahin gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

26. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Thy'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topa ön direkte Tshabalala'dan önce dokunan Hakan Çevik kornere çeldi.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında arka direkte müsait durumda olan Uğurcan yakın mesafeden topu dışarı attı.

55. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında Tsbahalala çalımlarla ceza sahasına girdi çaprazdan sert vurdu, kaleci Yaşar güçlükle topu kontrol etti.

60. dakikada sol kanattan gelişen B.B. Erzurumspor atağında çalımlarla ilerleyen Osman Şahin'in yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutu filelerle buluşturdu. 1-0

66. dakikada köşe vuruşundan gelen topu Hakan Çevik kafasıyla ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içinde topa kafasıyla dokunan Batuhan skoru eşitledi. 1-1

75. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Yaşar yumrukladı. Topu önünde bulan Tshabalala'nın aşırtma denemesi üstten auta gitti.

89. dakikada ev sahibi ekibin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed, kaleci Yaşar'ın yanından topu auta gönderdi.

90. dakikada B.B. Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta rakip takım oyuncusu Yücel'le tartışan Trtovac aynı dakika içerisinde çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

118. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Keçiörengücü'nde iyi yükselen Osman Keçelioğlu takımının üstünlük getiren golünü attı. 1-2

120. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Kone düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 2-2

Penaltı atışlarında:

B.B. Erzurumspor'da Acka, Hakan, Thy, Kone penaltı atışlarını değerlendirirken, Tshabalala yararlanamadı

Keçiörengücün'de ise Uğur, Abdülkadir, Alperen, Hakan ve Ziya penaltı atışlarından yararlandı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Ata Yıldırım, Murat Şener

B.B. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Trtovac, Tolga, Hakan Arslan, Khubulov (Muammer dk. 67), Tshabalala, Muhammed (Muhammed Furkan dk. 120 ?), Kone, Thy, Osman

Yedekler: Kerem, Leo, Taylan, Munsy

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Keçiörengücü: Yaşar, Hakan, Osman, Hakkı (Devrim dk. 90), Uğurcan (Sefer dk. 70 ), Burak, Yücel (Uğur dk. 90), Batuhan, Ziya, Abdurrahman (Abdülkadir dk. 115?), Alperen

Yedekler: Emre, Erdi, Gökhan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Osman Şahin (dk. 60), Kone (dk. 120) (B.B. Erzurumspor), Batuhan (dk. 66), Osman Keçelioğlu (dk. 118) (Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: Trtovac (dk. 90) (B.B. Erzurumspor )

Sarı Kartlar: Khubulov, Kone, Acka, Muhammed Emin (B.B. Erzurumspor), Yücel, Osman Keçelioğlu (Keçiörengücü)

(Sefa Tetik /İHA)