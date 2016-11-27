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Kedi 'Arap'ın' mezarı tahrip edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir emekli öğretmenin kedisini gömdüğü mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.

Kedi Arapın mezarı tahrip edildi

27 Kasım 2016 15:51

Kemer'deki bir yazlık kampta tatil yapan 72 yaşındaki emekli öğretmen Şükrü Erkan Özgen'in çok sevdiği kedisi 7 Eylül'de öldü. Kedisini asri mezarlığa gömüp üzerine bir de mermer mezar taşı yaptıran Özgen, mezar taşına "Erkan Arap Özgen" yazdırarak kendi ismiyle ölen kedisinin ismini harmanladı. Sosyal paylaşım sitesinde kedisi adına açtığı sosyal paylaşım sitesinde de mezar fotoğraflarını paylaşan Özgen, hayvansever dostlarının taziyelerini kabul etti. Özgen, burada kedisinin birçok fotoğrafını da paylaştı. Mezarlığın dün gazeteciler tarafından haber yapılmasının ardından bugün sabah saatlerinde mezar tahrip edilmiş şekilde bulundu. Çıkan haberleri ihbar kabul ederek işlem yapmak için mezarlığa giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, tamamen parçalanmış ve kazılmış mezarla karşılaştı. Mezarın dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildiği öğrenildi.

"16 yıllıktı, evladım gibiydi"
Emekli öğretmen Şükrü Erkan Özgen, çocuğunun olmadığını, ölen sokak kedisini 16 yıl evlat yerine koyduğunu söylemişti. Özgen gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki ay önce kedimi kaybettim. O gün bugündür hasta yatıyorum. Bugün ilk kez dışarı çıktım. Yavru bir sokak kedisiydi, iki aylıktan itibaren 16 yıl benimle birlikte yaşadı. Benim gibi kedisini seven çok var. O benim oğlumdu. İki ay geçti, hala üzüntüm bitmedi. İlaçla ayaktayım. Kedimi nereye defnettiğimi açıklamıyorum. Mahkeme safhasındayız. Mezarına ziyaretine gidiyorum. Eskilerden konuşuyoruz, güzelim oğlum diyorum. 15 dakika kalıp geri dönüyorum. Fırsat buldukça gidiyorum. O mezarın etrafı boştur. Orasını ben kendime genişleteceğim, arzu ederse eşimi de alacağım. Orayı sahiplendim. Orası parayla satılmıyor. İleride orayı ben ölünce açarlar ve beni gömerler" demişti.
 


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