Kedi besler gibi tilki besledi

Ardahan'ın Posof ilçesi Tarım Müdürlüğünden emekli olan Cevdet Demir, evine giderken gördüğü tilkiyi adeta kedi besler gibi besledi. Cevdet Demir, "Ardahan'da kış ağır geçiyor ve yaban hayatın en çok etkili olduğu Posof ilçemizde. Onları da unutmamalıyız, elimizden geldiğince doğaya yem bırakmalıyız. Yabani olmasına rağmen aç kaldığı için bu tilki yanıma kadar geldi ve neredeyse ellerimle besledim, bu kış gününde dışarıda yaşam mücadelesi veren her canlıyı düşünelim ve elimizden geldiğince doğaya yem bırakalım" dedi.

Ufuk Işık

