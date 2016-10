'Bölük toplan' komutunu duyan kediler sıraya geçiyor

ÇOMÜ’den emekli seramik ustası İsmet Topuz, her sabah kordon boyundaki tezgahına giderken, kedileri besliyor. Ancak Topuz, bu işi diğerlerinden farklı bir şekilde gerçekleştiriyor. Topuz, kordon boyunda farklı yerlerdeki yaklaşık 100 kediyi, 3 gruba ayırdı. Bu gruplara ‘bölük’ şeklinde hitap eden Topuz, sabah gelirken ‘1. bölük toplan’ şeklinde komut veriyor. Topuz’un komutunu duyan onlarca kedi, bulundukları yerden bir anda çıkarak Topuz’un etrafını sarıyor. Ardından da yemek yedikleri alana giderek burada günlük yiyeceklerini bekliyor. Birinci bölüğü besleyen Topuz, daha sonra ‘2. bölük’ adını verdiği yat limanı içerisindeki gruba komut veriyor. Burada da onlarca kedi toplanarak yemeklerini alıyor. Ardından sayıları henüz az olsa da ‘3. bölük’ kedileri yemeklerini alıyorlar.

Kediler bölük, martılar uçaksavar

Her gün kediler gibi martıları da besleyen Topuz, bunlara da ‘uçaksavar bölüğü’ adını taktı. Topuz, kedileri besledikten sonra kalan balıkları da uçaksavar bölüğü dediği martılara veriyor. Bu rutini, 35 yıldır yağmur, kar demeden her gün tekrarladığını söyleyen Topuz, kedilere adeta komutanlık yapıyor. Evinde her sabah mama hazırladığını, bir balıkçıdan da balık aldığını söyleyen Topuz, “İskeleden bisikletle gelirken, alana yaklaştığım zaman bağırıyorum; ‘1. bölük toplan’ diye. Hepsi içtima oluyor. Gelip hepsi karşılar beni. Ondan sonra bisikletimi dayarım. Hepsi peşimden toplanır. ‘Haydi içtimaya’ dediğimde hepsi yemek verdiğim alana gider. Burada balığı poşetiyle koyarım, hiçbir tanesi gidip içinden almaz ben vermeden. Onları doyurduktan sonra 2. bölüğe giderim. Ardından bir de 3. bölük var yeni yetişiyor. Daha onun adını koymadık ama koyacağız. Bir de kuşlarımız var. Onlar inemedi bu sabah kediler olduğu için. Tenha oldu mu gelirler. Onlar da uçaksavar. Veriyoruz, doyuruyoruz. Sayılarını bilmiyorum. Ben bölük diyorum ama artık galiba tabur oldular. Sayıları belli değil. Sadece 3. bölük 10-15 kedi var. Diğerlerini bilmiyorum” dedi.

Yaptığı işten gurur duyduğunu da söyleyen Topuz, “Ben, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden emekliyim. Seramik ustasıyım. 35 yıldır her sabah bu kedileri doyururum. Kar, yağmur sıcak soğuk fark etmez. Yaptığım işten gurur duyuyorum ve bütün vatandaşlarımızdan da hayvanları sevmesini istiyorum. Hayvanları sevmeyen insanları hiç sevmez” diye konuştu.

Kedilerin kendisine çok alıştıklarını da anlatan İsmet Topuz, her sabah kendisini beklediklerini, kendinden başkasının komutlarıyla da hareket etmediklerini söyledi.

