Eskişehir’de bulunan Cafe de Kedi isimli bir kafe ve dövme sanatçısı Mert Sümbül işbirliği ile düzenlenen etkinlikte elde edilen gelirler, sokak kedilerinin bakımları için bağışlandı. Kız arkadaşı ile birlikte sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturan ve kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan dövme sanatçısı Sümbül, gün boyunca etkinliğe katılarak hayvanlara yardım etmek isteyenlere kedi temalı dövmeler yaptı. Etkinlikle alakalı bilgi veren dövme sanatçısı Mert Sümbül, günü iyi değerlendirmek için daha çok minimal çizimler yaptıklarını belirtti.

“Projelerimiz daha çok hayvanlara yardım etmek amaçlı”

Sümbül, “Bizim zaten belirli aralıklarla ayırdığımız belirli bütçeler oluyor. Bu tarz mekanlarla da ulaşıp bu tip projeler yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Daha çok hayvanlara yardım etmek amaçlı bu tarz projeler çıkarıyoruz. Daha çok insana ulaşabilmek için belirli gruplarımız oluyor. Bugünü de en iyi şekilde değerlendirmek için daha çizgisel ve minimalist modeller seçtik. Onun dışında kafenin idol olmuş kedilerini de özel tasarım ekledik. İlgi odağı olduk. 1 hafta boyunca birçok arkadaşımız model yolladı bizlere. Ben de onları bilgilendirdim” dedi.

"İnsanlar yardım amaçlı bize görseller ulaştırdı"

Erkek arkadaşıyla birlikte uzun süredir bu tarz bir etkinlik düşüncesi içerisinde olduklarını söyleyen etkinliğin düzenleyicilerinden Simay Kahraman ise, “Mert’i senelerdir geldiğim bu kafeye getirdim. Geldikten sonra da böyle bir fikir oluştu kafamızda. Didem Hanım’la görüştük ve ondan da olumlu sonuç aldık. Yaklaşık 1 aydır aklımızda olan bir proje ama henüz hayata geçirebildik. Daha çok kişiye ulaşmak için sosyal medyadan etkinliğin duyurusunu yaptık. Olumlu tepkiler olduk. Bizlere mesaj yoluyla yardım amaçlı bazıları görseller ulaştırdı” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kedi dövmesi yaptırmak istediğini dile getiren etkinliğin katılımcılarından olan Baran Demir de, hem aklında olan dövmeyi yaptırdığını hem de kedilere yardım etmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan